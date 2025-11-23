Concert Chorale Deliss Canto Génissieux

Concert Chorale Deliss Canto

Eglise de GENISSIEUX Génissieux Drôme

Tarif : 5 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Pour fêter la musique et le plaisir de chanter ensemble, nous aurons la joie d’accueillir la chorale Bella Ciao de Chatuzange-le-Goubet, invitée pour partager cette belle soirée vocale.

Eglise de GENISSIEUX Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes delisscanto@gmail.com

English :

To celebrate music and the pleasure of singing together, we’re delighted to welcome the Bella Ciao choir from Chatuzange-le-Goubet, who have been invited to share this beautiful vocal evening.

German :

Um die Musik und die Freude am gemeinsamen Singen zu feiern, freuen wir uns, den Chor Bella Ciao aus Chatuzange-le-Goubet begrüßen zu dürfen, der eingeladen wurde, um diesen schönen Gesangsabend mit uns zu teilen.

Italiano :

Per celebrare la musica e il piacere di cantare insieme, siamo lieti di accogliere il coro Bella Ciao di Chatuzange-le-Goubet, invitato a partecipare a questa meravigliosa serata vocale.

Espanol :

Para celebrar la música y el placer de cantar juntos, estamos encantados de recibir al coro Bella Ciao de Chatuzange-le-Goubet, invitado a compartir esta maravillosa velada vocal.

