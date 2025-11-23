Concert Chorale Deliss Canto Génissieux
Concert Chorale Deliss Canto Génissieux dimanche 23 novembre 2025.
Concert Chorale Deliss Canto
Eglise de GENISSIEUX Génissieux Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Pour fêter la musique et le plaisir de chanter ensemble, nous aurons la joie d’accueillir la chorale Bella Ciao de Chatuzange-le-Goubet, invitée pour partager cette belle soirée vocale.
Eglise de GENISSIEUX Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes delisscanto@gmail.com
English :
To celebrate music and the pleasure of singing together, we’re delighted to welcome the Bella Ciao choir from Chatuzange-le-Goubet, who have been invited to share this beautiful vocal evening.
German :
Um die Musik und die Freude am gemeinsamen Singen zu feiern, freuen wir uns, den Chor Bella Ciao aus Chatuzange-le-Goubet begrüßen zu dürfen, der eingeladen wurde, um diesen schönen Gesangsabend mit uns zu teilen.
Italiano :
Per celebrare la musica e il piacere di cantare insieme, siamo lieti di accogliere il coro Bella Ciao di Chatuzange-le-Goubet, invitato a partecipare a questa meravigliosa serata vocale.
Espanol :
Para celebrar la música y el placer de cantar juntos, estamos encantados de recibir al coro Bella Ciao de Chatuzange-le-Goubet, invitado a compartir esta maravillosa velada vocal.
