Concert | Chorale des chants Do Ré Langeac

Concert | Chorale des chants Do Ré

Chapelle de Mère Agnès Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Concert de la chorale les Chants Do Ré à la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrée libre au chapeau.

Chapelle de Mère Agnès Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67

English :

Concert by the Chants Do Ré choir at the Chapelle Mère Agnès in Langeac. Free admission by hat.

