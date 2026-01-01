Concert | Chorale des chants Do Ré Langeac
Concert | Chorale des chants Do Ré
Chapelle de Mère Agnès Langeac Haute-Loire
Début : 2026-01-25 15:00:00
2026-01-25
Concert de la chorale les Chants Do Ré à la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrée libre au chapeau.
Chapelle de Mère Agnès Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67
English :
Concert by the Chants Do Ré choir at the Chapelle Mère Agnès in Langeac. Free admission by hat.
