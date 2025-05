Concert Chorale des enfants – rue Saint Blaise Behren-lès-Forbach, 28 juin 2025 16:00, Behren-lès-Forbach.

Moselle

Concert Chorale des enfants rue Saint Blaise Bibliothèque municipale Paul Bienvenu – Behren-lès-Forbach Moselle

Un concert de la chorale des enfants 1,2,3 Chantez du Conservatoire communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. A la Bibliothèque Paul Bienvenu de Behren-les-Forbach. Renseignements au 03 87 13 94 78 ou par mail bibliotheque@ville-behren.frTout public

rue Saint Blaise Bibliothèque municipale Paul Bienvenu –

Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 13 94 78 bibliotheque@ville-behren.fr

English :

A concert by the 1,2,3 Chantez children’s choir from the Conservatoire communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. At the Bibliothèque Paul Bienvenu in Behren-les-Forbach. Information on 03 87 13 94 78 or bibliotheque@ville-behren.fr

German :

Ein Konzert des Kinderchors 1,2,3 Chantez des Conservatoire communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. In der Bibliothek Paul Bienvenu in Behren-les-Forbach. Informationen unter 03 87 13 94 78 oder per E-Mail bibliotheque@ville-behren.fr

Italiano :

Concerto del coro di bambini 1,2,3 Chantez del Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. Presso la Bibliothèque Paul Bienvenu di Behren-les-Forbach. Informazioni al numero 03 87 13 94 78 o all’indirizzo e-mail bibliotheque@ville-behren.fr

Espanol :

Concierto del coro infantil 1,2,3 Chantez del Conservatoire Communautaire de Musique et de Danse de Forbach Porte de France. En la Biblioteca Paul Bienvenu de Behren-les-Forbach. Información en el teléfono 03 87 13 94 78 o por correo electrónico bibliotheque@ville-behren.fr

