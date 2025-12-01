Concert chorale des enfants de la République Tchèque Rue du chateau Provenchères-et-Colroy

Rue du chateau Eglise Provenchères-et-Colroy Vosges

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Chorale des enfants de la République Tchèque Jitro.Tout public
Rue du chateau Eglise Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 3 29 60 85 79  par.saintetrinite@gmail.com

English :

Children’s choir from the Czech Republic Jitro.

