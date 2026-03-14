Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

Eglise Saint-Étienne-la-Geneste Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Chorale des Gorges de la Haute- Dordogne donne un concert de chansons populaires dans l’église de Saint Etienne la Geneste

Chorale dirigée par Danièle Baldassarri

Participation libre, concert au profit de Rétina, recherche en ophtalmologie .

Eglise Saint-Étienne-la-Geneste 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84

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English : Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne

L’événement Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Étienne-la-Geneste a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze