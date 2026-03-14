Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Étienne-la-Geneste
Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Étienne-la-Geneste samedi 28 mars 2026.
Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
Eglise Saint-Étienne-la-Geneste Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Chorale des Gorges de la Haute- Dordogne donne un concert de chansons populaires dans l’église de Saint Etienne la Geneste
Chorale dirigée par Danièle Baldassarri
Participation libre, concert au profit de Rétina, recherche en ophtalmologie .
Eglise Saint-Étienne-la-Geneste 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84
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English : Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
L’événement Concert Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne Saint-Étienne-la-Geneste a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze