Concert chorale des gorges de la Haute-Dordogne Ussel samedi 22 novembre 2025.
Place de Verdun Ussel Corrèze
Concert de chansons populaires par la Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne
Expo photos et verre de l’amitié à partager avec le public pour les 20 ans de la chorale
participation libre .
Place de Verdun Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 96 84 dbprentegarde@gmail.com
