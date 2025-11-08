Concert chorale DoMajeur Théâtre Millandy Luçon
samedi 8 novembre 2025
Concert chorale DoMajeur
Théâtre Millandy 9 Rue de L’Hôtel de ville Luçon Vendée
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-09 16:30:00
2025-11-08 2025-11-09
Concert chorale DoMajeur au théâtre Millandy de Luçon le samedi 8 novembre 2025 à 20h30
Théâtre Millandy 9 Rue de L’Hôtel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 choraledomajeur85@gmail.com
English :
DoMajeur choral concert at the Millandy theater in Luçon on Saturday, November 8, 2025 at 8:30 p.m
German :
Chorkonzert DoMajeur im Millandy-Theater in Luçon am Samstag, den 8. November 2025 um 20:30 Uhr
Italiano :
Concerto del coro DoMajeur al teatro Millandy di Luçon sabato 8 novembre 2025 alle 20.30
Espanol :
Concierto del coro DoMajeur en el teatro Millandy de Luçon el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 20.30 horas
