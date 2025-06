Concert chorale du CCAS Pertuis 25 juin 2025 07:00

Vaucluse

Concert chorale du CCAS Mercredi 25 juin 2025 à partir de 17h30. 376 rue Gustave Lançon Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Le CCAS de Pertuis en partenariat avec Le Conservatoire de Musique propose un concert le mercredi 25 juin à 17h30 à la maison du temps libre.

Renseignements 04 90 09 25 30

.

376 rue Gustave Lançon

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr

English :

The CCAS de Pertuis, in partnership with the Conservatoire de Musique, is organizing a concert on Wednesday June 25 at 5:30pm at the Maison du Temps Libre.

Information: 04 90 09 25 30

German :

Das CCAS von Pertuis bietet in Zusammenarbeit mit Le Conservatoire de Musique am Mittwoch, den 25. Juni um 17:30 Uhr im Maison du temps libre ein Konzert an.

Informationen: 04 90 09 25 30

Italiano :

Il CCAS di Pertuis, in collaborazione con il Conservatorio di Musica, organizza un concerto mercoledì 25 giugno alle 17.30 presso la Maison du Temps Libre.

Per ulteriori informazioni: 04 90 09 25 30

Espanol :

La CCAS de Pertuis, en colaboración con el Conservatorio de Música, organiza un concierto el miércoles 25 de junio a las 17.30 h en la Maison du Temps Libre.

Más información: 04 90 09 25 30

L’événement Concert chorale du CCAS Pertuis a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Pertuis