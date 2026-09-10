Informations pratiques

Baignes-Sainte-Radegonde

Concert – Chorale Ensemble Beania – Karen Broughton

Eglise Saint Etienne Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Ensemble Beania (chœur de Baignes), orchestre Händel Coronation Anthems et Utrecht Te Deum, sous la direction de Karen Broughton

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Eglise Saint Etienne Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 58 78

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English : Concert – Chorale Ensemble Beania – Karen Broughton

Beania Ensemble (Baignes choir), Handel Coronation Anthems and Utrecht Te Deum orchestra, conducted by Karen Broughton

L’événement Concert – Chorale Ensemble Beania – Karen Broughton Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente