Concert chorale freedom choeur gospel Eglise de la Sainte Famille Istres vendredi 5 décembre 2025.
Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h. Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Un concert gospel vous sera proposé à l’église de la Sainte-Famille à Istres, un rendez-vous convivial ouvert à tous, avec ou sans réservation.
Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 81 33 45
A gospel concert will be held at the Sainte-Famille church in Istres, a convivial event open to all, with or without a reservation.
