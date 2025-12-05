Concert chorale freedom choeur gospel Eglise de la Sainte Famille Istres

Concert chorale freedom choeur gospel

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h. Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Un concert gospel vous sera proposé à l’église de la Sainte-Famille à Istres, un rendez-vous convivial ouvert à tous, avec ou sans réservation.

Eglise de la Sainte Famille Boulevard Paul Painlevé Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 81 33 45

English :

A gospel concert will be held at the Sainte-Famille church in Istres, a convivial event open to all, with or without a reservation.

