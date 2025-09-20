concert chorale « gamins-gamines » Château de Potelle Potelle

Participation aux frais 4 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Concert « Chant choral enfants » par la chorale Gamins-Gamines du Quesnoy à 17 heures 30

Un concert unique sera proposé par l’unique chorale d’enfants du Pays de Mormal. Sous la direction de Monsieur David Renaux, les voix des enfants nous entraineront dans une fête joyeuse pour cette fin de journée aux abords du château. Trois textes viendront emmailler ce concert proposé dans le cadre prestigieux du château. En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grange.

Château de Potelle 9 rue du château – 59530 Potelle Potelle 59530 Nord Hauts-de-France Cette ancienne place forte du Hainaut a été érigée vers 1290 par le chevalier Gilles de Mortagne, seigneur de Potelle. Elle fut endommagée au fil des siècles par les guerres. Le Chanoine de Carondelet entreprit sa restauration en 1817. Il en confia la propriété à sa nièce, Eugénie Adélaïde de Carondelet, épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, garde du corps du roi Louis XVIII, et ancêtres de l’actuel propriétaire. Le château de Potelle a été inscrit à l’inventaire des monument historique en 1944.

Association « Potelles en Hainaut – les amis du sabotier »