Concert Chorale Gospel et Jazz rue Amédée Rousset Die
Concert Chorale Gospel et Jazz rue Amédée Rousset Die dimanche 29 mars 2026.
Concert Chorale Gospel et Jazz
rue Amédée Rousset Temple de Die Die Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:00:00
fin : 2026-03-29 20:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Gospel Mass de Robert Ray et Jazz Mass de Bob Chicott (extraits)
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rue Amédée Rousset Temple de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 78 67 06 dyemusica26@gmail.com
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English :
Gospel Mass by Robert Ray and Jazz Mass by Bob Chicott (excerpts)
L’événement Concert Chorale Gospel et Jazz Die a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays Diois