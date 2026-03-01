Concert Chorale Gospel et Jazz rue Amédée Rousset Die

Concert Chorale Gospel et Jazz

rue Amédée Rousset Temple de Die Die Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29 20:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Gospel Mass de Robert Ray et Jazz Mass de Bob Chicott (extraits)

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rue Amédée Rousset Temple de Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 78 67 06 dyemusica26@gmail.com

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English :

Gospel Mass by Robert Ray and Jazz Mass by Bob Chicott (excerpts)

L’événement Concert Chorale Gospel et Jazz Die a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays Diois