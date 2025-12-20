Concert chorale Gospel et Noël, Dolving
Concert chorale Gospel et Noël
rue de l’Eglise Eglise Dolving Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2026-01-04
Concert vocal de la chorale Le Brunnenchor. Participation libre au profit de la chorale et des travaux de rénovation de l’église paroissiale.Tout public
English :
Vocal concert by Le Brunnenchor choir. Free participation to benefit the choir and the renovation of the parish church.
