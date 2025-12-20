Concert chorale Gospel et Noël, Dolving

Concert chorale Gospel et Noël

Eglise Dolving Moselle

Dimanche 2026-01-04 16:00:00

2026-01-04 18:00:00

2026-01-04

Concert vocal de la chorale Le Brunnenchor. Participation libre au profit de la chorale et des travaux de rénovation de l’église paroissiale.Tout public

rue de l'Eglise Eglise Dolving 57400 Moselle Grand Est

English :

Vocal concert by Le Brunnenchor choir. Free participation to benefit the choir and the renovation of the parish church.

