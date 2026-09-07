[Concert] Chorale Gospel Eglise d’Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer

Informations pratiques

Hautot-sur-Mer

[Concert] Chorale Gospel

Eglise d’Hautot-sur-Mer / Rue de l’Église Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

L’association Hautot Loisirs vous donne rendez-vous pour un après-midi musical au rythme du gospel, dans le cadre de l’église d’Hautot-sur-Mer. .

Eglise d’Hautot-sur-Mer / Rue de l’Église Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 99 01 98 omf.hautot-sur-mer@hotmail.com

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English : [Concert] Chorale Gospel

L’événement [Concert] Chorale Gospel Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie