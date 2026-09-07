[Concert] Chorale Gospel Eglise d’Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer
dimanche 25 octobre 2026 · Eglise d'Hautot-sur-Mer · Hautot-sur-Mer
Informations pratiques
Hautot-sur-Mer
[Concert] Chorale Gospel
Eglise d’Hautot-sur-Mer / Rue de l’Église Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
L’association Hautot Loisirs vous donne rendez-vous pour un après-midi musical au rythme du gospel, dans le cadre de l’église d’Hautot-sur-Mer. .
Eglise d’Hautot-sur-Mer / Rue de l’Église Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 99 01 98 omf.hautot-sur-mer@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Concert] Chorale Gospel
L’événement [Concert] Chorale Gospel Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie