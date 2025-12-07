Concert chorale gospel Voice2gether MONCOUTANT Moncoutant-sur-Sèvre
Concert chorale gospel Voice2gether
MONCOUTANT Eglise Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
VOICE2GETHER est l’une des meilleures chorales gospel de Paris.
Son style moderne, tantôt dynamique ou intimiste, est un mélange de musique soul et de R&B au gospel traditionnel (happy day, let my people go et bien d’autres ).
Le groupe a collaboré avec des artistes nationaux et internationaux ( Mariah Carey, Jain, Dadju etc..) et possède de nombreuses références.
Laissez-vous emporter dans leur univers. C’est plus qu’un concert, c’est une vraie expérience gospel. .
MONCOUTANT Eglise Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr
