Concert chorale gospel Voice2gether MONCOUTANT Moncoutant-sur-Sèvre dimanche 7 décembre 2025.

MONCOUTANT Eglise Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

VOICE2GETHER est l’une des meilleures chorales gospel de Paris.

Son style moderne, tantôt dynamique ou intimiste, est un mélange de musique soul et de R&B au gospel traditionnel (happy day, let my people go et bien d’autres ).

Le groupe a collaboré avec des artistes nationaux et internationaux ( Mariah Carey, Jain, Dadju etc..) et possède de nombreuses références.

Laissez-vous emporter dans leur univers. C’est plus qu’un concert, c’est une vraie expérience gospel. .

MONCOUTANT Eglise Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 60 44 mairie@moncoutantsursevre.fr

