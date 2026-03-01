Concert Chorale Grain de Phonie Temple protestant Saintes
Concert Chorale Grain de Phonie Temple protestant Saintes samedi 14 mars 2026.
Concert Chorale Grain de Phonie
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
Venez assister à ce concert dirigé par Edwin Florez et donné au profit d’Etoilclown qui envoie chaque semaine des clowns hospitaliers professionnels auprès des enfants hospitalisés.
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Join us for this concert, conducted by Edwin Florez, in aid of Etoilclown, which sends professional hospital clowns to hospitalized children every week.
