Concert Chorale Grain de Phonie Temple protestant Saintes

Concert Chorale Grain de Phonie

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez assister à ce concert dirigé par Edwin Florez et donné au profit d’Etoilclown qui envoie chaque semaine des clowns hospitaliers professionnels auprès des enfants hospitalisés.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Join us for this concert, conducted by Edwin Florez, in aid of Etoilclown, which sends professional hospital clowns to hospitalized children every week.

