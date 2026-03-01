Concert Chorale Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet

Concert Chorale

Guenrouet Loire-Atlantique

2026-03-22 15:00:00

2026-03-22 15:00:00

2026-03-22

Dimanche 22 mars 2026 de 15h00 à 18h00, Salle polyvalente de Notre-Dame-de-Grâce Rue de l’Abbé-Blanconnier 44530 Guenrouët

Comme chaque année, la chorale Au ras du sol de Quilly se produit pour son concert caritatif au profit de l’association Rétina France. Cette année, nous recevrons la Chorale de Crossac, Croches en chœur .

Un bar sera ouvert avec vente de boissons et gâteaux pendant l’entracte et à la fin du concert

Une quête sera organisée en fin de concert, ou des boîtes à dons (chèques acceptés et dons par chèques déductibles des impôts) seront disposées à différents endroits.

Tous les bénéfices de cet après-midi sont reversés à l’association Rétina.

Gratuit .

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

