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CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Salle Carignan Ortaffa

vendredi 31 juillet 2026 · Salle Carignan · Ortaffa

CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Salle Carignan Ortaffa

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Carignan
Adresse
20 Rue du Château
Ville
66560 Ortaffa
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Ortaffa

CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE

Salle Carignan 20 Rue du Château Ortaffa Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Un moment musical chaleureux, à partager en toute simplicité.
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Salle Carignan 20 Rue du Château Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A heartwarming musical moment, easy to share.

L’événement CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Ortaffa a été mis à jour le 2026-07-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE