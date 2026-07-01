CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Salle Carignan Ortaffa
vendredi 31 juillet 2026 · Salle Carignan · Ortaffa
Informations pratiques
Ortaffa
CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE
Salle Carignan 20 Rue du Château Ortaffa Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un moment musical chaleureux, à partager en toute simplicité.
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Salle Carignan 20 Rue du Château Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A heartwarming musical moment, easy to share.
L’événement CONCERT CHORALE INTERNATIONALE DE L’ALBERA C’EST LA FÊTE Ortaffa a été mis à jour le 2026-07-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE