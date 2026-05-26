Concert Chorale Kanerien Kemperle église Notre-Dame de Troqwall Carnoët

Carnoët

Concert Chorale Kanerien Kemperle

église Notre-Dame de Troqwall Place de l’Église Carnoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Les chorales Kanerien Kemperle (de Quimperlé) et Vie Va La Voix (de Ploemeur) se retouveront en l’église de Clohars-Carnoët.

Au programme chansons françaises et d’ailleurs, de Rameau à Bécaud, d’Aznavour à Mistinguett, de poème japonais à prière en slavon, du Moyen-âge à la période contemporaine… .

église Notre-Dame de Troqwall Place de l’Église Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 16 25 24

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English :

L’événement Concert Chorale Kanerien Kemperle Carnoët a été mis à jour le 2026-05-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS