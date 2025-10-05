Concert chorale La Chanterelle Semuy
Concert chorale La Chanterelle Semuy dimanche 5 octobre 2025.
Concert chorale La Chanterelle
Eglise Saint Nicolas Semuy Ardennes
Concert donné par la chorale La Chanterelle de Bairon-et-ses-Environs. Rendez-vous à l’église Saint Nicolas dans le village de Semuy le 5 octobre à 15h. Entrée libre
Eglise Saint Nicolas Semuy 08130 Ardennes Grand Est +33 6 63 45 81 13 jocelyne.vadorin@gmail.com
Concert given by the La Chanterelle choir from Bairon-et-ses-Environs. Rendezvous at Saint Nicolas church in the village of Semuy on October 5 at 3pm. Free admission
Konzert des Chors La Chanterelle aus Bairon-et-ses-Environs. Treffpunkt in der Kirche Saint Nicolas im Dorf Semuy am 5. Oktober um 15 Uhr. Freier Eintritt
Concerto del coro La Chanterelle di Bairon-et-ses-Environs. Appuntamento alla chiesa di Saint Nicolas nel villaggio di Semuy il 5 ottobre alle 15.00. Ingresso libero
Concierto del coro La Chanterelle de Bairon-et-ses-Environs. Cita en la iglesia de San Nicolás de Semuy el 5 de octubre a las 15.00 horas. Entrada gratuita
