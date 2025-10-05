Concert chorale La Chanterelle Semuy

Concert chorale La Chanterelle Semuy dimanche 5 octobre 2025.

Concert chorale La Chanterelle

Eglise Saint Nicolas Semuy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Concert donné par la chorale La Chanterelle de Bairon-et-ses-Environs. Rendez-vous à l’église Saint Nicolas dans le village de Semuy le 5 octobre à 15h. Entrée libre

Eglise Saint Nicolas Semuy 08130 Ardennes Grand Est +33 6 63 45 81 13 jocelyne.vadorin@gmail.com

English :

Concert given by the La Chanterelle choir from Bairon-et-ses-Environs. Rendezvous at Saint Nicolas church in the village of Semuy on October 5 at 3pm. Free admission

German :

Konzert des Chors La Chanterelle aus Bairon-et-ses-Environs. Treffpunkt in der Kirche Saint Nicolas im Dorf Semuy am 5. Oktober um 15 Uhr. Freier Eintritt

Italiano :

Concerto del coro La Chanterelle di Bairon-et-ses-Environs. Appuntamento alla chiesa di Saint Nicolas nel villaggio di Semuy il 5 ottobre alle 15.00. Ingresso libero

Espanol :

Concierto del coro La Chanterelle de Bairon-et-ses-Environs. Cita en la iglesia de San Nicolás de Semuy el 5 de octubre a las 15.00 horas. Entrada gratuita

L’événement Concert chorale La Chanterelle Semuy a été mis à jour le 2025-09-18 par Ardennes Tourisme