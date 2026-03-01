Concert-chorale Lady Choeur et les Begoodie’s Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Concert-chorale Lady Choeur et les Begoodie’s Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges dimanche 29 mars 2026.

Concert-chorale Lady Choeur et les Begoodie’s

Salle Carbonnar 27 place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Avec le groupe Lady Choeur et Les Begoodie’s qui partageront ce moment avec leurs amis choristes de Chante Plaine et des Mercredis chantants.Tout public
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Salle Carbonnar 27 place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 51 71 60 81 

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English :

With the Lady Choeur group and Les Begoodie’s, who will share this moment with their fellow choristers from Chante Plaine and Mercredis chantants.

L’événement Concert-chorale Lady Choeur et les Begoodie’s Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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