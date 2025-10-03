Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

1ère partie Chorale L’Air de Rien, chansons pop rock (St-Astier, direction Michel Dufreix)

2ème partie Wut B’ees, groupe Sunshine pop

20h30, centre culturel La Fabrique

Tarif 10 € (gratuit pour les scolaires)

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees

part 1: Chorale L?Air de Rien, pop rock songs (St-Astier, directed by Michel Dufreix)

part 2: Wut B?ees, Sunshine pop band

8:30pm, La Fabrique cultural center

Price: 10 ? (free for schoolchildren)

L?air de Rien http://choralelairderien.fr/

German : Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees

1. Teil: Chorale L?Air de Rien, Pop-Rock-Chansons (St-Astier, Leitung Michel Dufreix)

2. Teil: Wut B?ees, Sunshine-Pop-Band

20:30 Uhr, Kulturzentrum La Fabrique

Preis: 10 ? (kostenlos für Schulklassen)

L?air de Rien: http://choralelairderien.fr/

Italiano :

1a parte: Chorale L?Air de Rien, canzoni pop rock (St-Astier, regia di Michel Dufreix)

2a parte: Wut B?ees, gruppo Sunshine pop

ore 20.30, centro culturale La Fabrique

Prezzo: 10 euro (gratuito per i bambini delle scuole)

L’aria di Rien: http://choralelairderien.fr/

Espanol : Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees

1ª parte: Coral L’Air de Rien, canciones pop rock (St-Astier, dirigida por Michel Dufreix)

2ª parte: Wut B?ees, grupo de pop Sunshine

20.30 h, centro cultural La Fabrique

Precio: 10 euros (gratuito para escolares)

L’air de Rien: http://choralelairderien.fr/

L’événement Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees Saint-Astier a été mis à jour le 2025-09-16 par Vallée de l’Isle en Périgord