Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees Rue Amiral Courbet Saint-Astier vendredi 3 octobre 2025.
Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
1ère partie Chorale L’Air de Rien, chansons pop rock (St-Astier, direction Michel Dufreix)
2ème partie Wut B’ees, groupe Sunshine pop
20h30, centre culturel La Fabrique
Tarif 10 € (gratuit pour les scolaires)
L’air de Rien http://choralelairderien.fr/
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees
part 1: Chorale L?Air de Rien, pop rock songs (St-Astier, directed by Michel Dufreix)
part 2: Wut B?ees, Sunshine pop band
8:30pm, La Fabrique cultural center
Price: 10 ? (free for schoolchildren)
L?air de Rien http://choralelairderien.fr/
German : Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees
1. Teil: Chorale L?Air de Rien, Pop-Rock-Chansons (St-Astier, Leitung Michel Dufreix)
2. Teil: Wut B?ees, Sunshine-Pop-Band
20:30 Uhr, Kulturzentrum La Fabrique
Preis: 10 ? (kostenlos für Schulklassen)
L?air de Rien: http://choralelairderien.fr/
Italiano :
1a parte: Chorale L?Air de Rien, canzoni pop rock (St-Astier, regia di Michel Dufreix)
2a parte: Wut B?ees, gruppo Sunshine pop
ore 20.30, centro culturale La Fabrique
Prezzo: 10 euro (gratuito per i bambini delle scuole)
L’aria di Rien: http://choralelairderien.fr/
Espanol : Concert Chorale L’Air de Rien et Wut B’ees
1ª parte: Coral L’Air de Rien, canciones pop rock (St-Astier, dirigida por Michel Dufreix)
2ª parte: Wut B?ees, grupo de pop Sunshine
20.30 h, centro cultural La Fabrique
Precio: 10 euros (gratuito para escolares)
L’air de Rien: http://choralelairderien.fr/
