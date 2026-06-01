Bazoches-les-Gallerandes

Concert CHORALE L’AIR DU TEMPS

Place de l’Église Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La chorale L’Air du Temps donne un concert le vendredi 19 juin 2026 à l’Église Notre-Dame de l’Assomption de Bazoches-les-Gallerandes. Un moment musical unique dans le Loiret sous la direction de Dorothée Salmon et accompagné au piano. Entrée avec libre participation.

Les amateurs de chant choral ont rendez-vous à l’Église Notre-Dame de l’Assomption de Bazoches-les-Gallerandes pour une soirée musicale d’exception. Le vendredi 19 juin 2026 à 20h30, la chorale L’Air du Temps se produit en public pour offrir un répertoire vocal varié et captivant. Dorothée Salmon assure la direction de l’ensemble musical, tandis que la pianiste Nathalie Skopek accompagne les choristes pour sublimer l’acoustique remarquable de l’édifice religieux. Cet événement culturel de la Communauté de communes de la Plaine Nord Loiret promet émotion et partage. Le concert s’ouvre à tous les curieux et passionnés de musique en proposant une formule de libre participation pour l’entrée. .

Place de l’Église Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01

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English :

The L’Air du Temps choir will give a concert on Friday, June 19, 2026, at the Notre-Dame de l’Assomption Church in Bazoches-les-Gallerandes. A unique musical event in the Loiret, conducted by Dorothée Salmon and accompanied on piano. Admission by donation.

L’événement Concert CHORALE L’AIR DU TEMPS Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS