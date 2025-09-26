Concert Chorale « Les bérets bleus » église du village Saint-Lary-Soulan

Concert Chorale « Les bérets bleus » église du village Saint-Lary-Soulan vendredi 26 septembre 2025.

Concert Chorale « Les bérets bleus »

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Chanteurs de Pinas

Eglise du village .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

English :

Pinas singers

German :

Sänger aus Pinas

Italiano :

Cantanti di Pinas

Espanol :

Pinas cantantes

