Concert chorale Les Copaines D’abord Seebach

Samedi 2025-08-02 20:00:00

Les Copaines d'Abord, chorale de jeunes parisien(nes), reviennent prendre leurs quartiers d'été en Alsace du Nord. Ils donneront un concert à la maison Jülg, sur la thématique de la jeunesse, et tenteront d'expliquer grâce à leur expérience d'enseignant(e) et un répertoire varié et engagé, ce que c'est d'avoir 15 ans aujourd'hui, en 2025.

116 rue des Eglises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 61 99 88 frisonmatthieu@gmail.com

English :

Les Copaines d’Abord, a choir of young Parisians, are returning to Northern Alsace for the summer. They will be giving a concert at Maison Jülg, on the theme of youth.

German :

Les Copaines d’Abord, ein Jugendchor aus Paris, kehren für ein Sommerquartier ins Nordelsass zurück. Sie werden ein Konzert im Haus Jülg geben, das sich mit dem Thema Jugend befasst.

Italiano :

Les Copaines d’Abord, un coro di giovani parigini, tornano in Alsazia settentrionale per l’estate. Alla Maison Jülg terranno un concerto sul tema della gioventù.

Espanol :

Les Copaines d’Abord, un coro de jóvenes parisinos, regresan este verano al norte de Alsacia. Darán un concierto en la Maison Jülg sobre el tema de la juventud.

