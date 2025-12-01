Concert Chorale Les Faulères de Pesmes Église Saint-Hilaire Pesmes

Concert Chorale Les Faulères de Pesmes

La Chorale des Faulères vous invite à leur concert de Noël à l’Église Saint-Hilaire de Pesmes. .

Église Saint-Hilaire Rue Saint-Hilaire Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 15 48 70

