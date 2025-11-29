Concert chorale Les petits chanteur de St Marc Champagne

Concert chorale Les petits chanteur de St Marc

Eglise Champagne Ardèche

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Chorale qui excelle dans le chant grégorien et dans l’interprétation des plus belles chansons françaises.

.

Eglise Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 25 03 01

English :

A choir that excels in Gregorian chant and the interpretation of the most beautiful French songs.

German :

Chor, der sich im gregorianischen Gesang und in der Interpretation der schönsten französischen Lieder auszeichnet.

Italiano :

Un coro che eccelle nel canto gregoriano e nell’interpretazione delle più belle canzoni francesi.

Espanol :

Un coro que destaca en el canto gregoriano y en la interpretación de las más bellas canciones francesas.

