Concert chorale Les petits chanteur de St Marc Champagne
Eglise Champagne Ardèche
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Chorale qui excelle dans le chant grégorien et dans l’interprétation des plus belles chansons françaises.
Eglise Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 25 03 01
English :
A choir that excels in Gregorian chant and the interpretation of the most beautiful French songs.
German :
Chor, der sich im gregorianischen Gesang und in der Interpretation der schönsten französischen Lieder auszeichnet.
Italiano :
Un coro che eccelle nel canto gregoriano e nell’interpretazione delle più belle canzoni francesi.
Espanol :
Un coro que destaca en el canto gregoriano y en la interpretación de las más bellas canciones francesas.
