Concert Chorale Les plages des dames Bar chez Cathy Penmarch

Concert Chorale Les plages des dames

Bar chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le groupe vocal Les Plages des dames est une formation de sept chanteuses qui se retrouvent chaque semaine pour le plaisir de chanter ensemble avec un fil conducteur la polyphonie.

Leur répertoire est varié et nous fait voyager de la chanson française (Arthur H, Camille, Dick Annegarn…) aux chants du monde (cubain, brésilien, anglais, africain, italien, mais aussi occitan ou traditionnel du pays gallo).

Réservation obligatoire.

Participation libre au chapeau. .

Bar chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chorale Les plages des dames

L’événement Concert Chorale Les plages des dames Penmarch a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Destination Pays Bigouden