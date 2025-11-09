Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’ Eglise Saint-Étienne-lès-Remiremont
Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’ Eglise Saint-Étienne-lès-Remiremont dimanche 9 novembre 2025.
Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’
Eglise Chemin de Notre Dame Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Chants du monde et des chansons françaises. Jean-Michel Géhin à la direction.
Participation libre.Tout public
Eglise Chemin de Notre Dame Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 26 18 00
English :
World and French songs. Jean-Michel Géhin conducts.
Free admission.
German :
Lieder aus aller Welt und französische Chansons. Jean-Michel Géhin an der Leitung.
Freie Teilnahme.
Italiano :
Canzoni dal mondo e canzoni francesi. Dirige Jean-Michel Géhin.
Ingresso libero.
Espanol :
Canciones del mundo y canciones francesas. Dirección musical de Jean-Michel Géhin.
Entrada gratuita.
