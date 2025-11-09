Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’ Eglise Saint-Étienne-lès-Remiremont

Concert chorale 'l'Oiseau Lyre'

Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’ Eglise Saint-Étienne-lès-Remiremont dimanche 9 novembre 2025.

Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’

Eglise Chemin de Notre Dame Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-09

Chants du monde et des chansons françaises. Jean-Michel Géhin à la direction.
Participation libre.Tout public
0  .

Eglise Chemin de Notre Dame Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 26 18 00 

English :

World and French songs. Jean-Michel Géhin conducts.
Free admission.

German :

Lieder aus aller Welt und französische Chansons. Jean-Michel Géhin an der Leitung.
Freie Teilnahme.

Italiano :

Canzoni dal mondo e canzoni francesi. Dirige Jean-Michel Géhin.
Ingresso libero.

Espanol :

Canciones del mundo y canciones francesas. Dirección musical de Jean-Michel Géhin.
Entrada gratuita.

L’événement Concert chorale ‘l’Oiseau Lyre’ Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2025-10-31 par OT REMIREMONT