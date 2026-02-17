Concert chorale Le Bourg Millay
Concert chorale Le Bourg Millay mercredi 11 mars 2026.
Le Bourg Eglise Saint-Maurice Millay Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-11 20:00:00
fin : 2026-03-11 23:00:00
2026-03-11
L’Ecole d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois vous invite à un concert exceptionnel de sa chorale du secteur de Luzy Un Jour, Une Chanson . C’est avec beaucoup de passion que les talentueux choristes et leur chef de chœur Stéphane Ruelle se prépareront à vous enchanter avec un répertoire varié qui ne laissera pas indifférent. .
Le Bourg Eglise Saint-Maurice Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contacteeasmb@gmail.com
mis à jour le 2026-02-17