Concert chorale Le Bourg Millay

Concert chorale

Le Bourg Eglise Saint-Maurice Millay Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11 23:00:00

Date(s) :

2026-03-11

L’Ecole d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois vous invite à un concert exceptionnel de sa chorale du secteur de Luzy Un Jour, Une Chanson . C’est avec beaucoup de passion que les talentueux choristes et leur chef de chœur Stéphane Ruelle se prépareront à vous enchanter avec un répertoire varié qui ne laissera pas indifférent. .

Le Bourg Eglise Saint-Maurice Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contacteeasmb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert chorale Millay a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan