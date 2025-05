Concert Chorale – ABC Résidences Montignac-Lascaux, 1 juin 2025 17:30, Montignac-Lascaux.

Dordogne

Concert Chorale ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-06-01 17:30:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Concert de la chorale de l’amicale laïque du Montignacois MontiChoeur avec le grand chœur AlléCHante dirigé par Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offert. Participation Libre. .

ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 59 40

English : Concert Chorale

Concert by the Montignacois Amicale laïque choir, MontiChoeur, with the AlléCHante grand choir conducted by Félicie Verbruggen. Free admission.

German : Concert Chorale

Konzert des Chors der amicale laïque du Montignacois MontiChoeur mit dem großen Ch?ur AlléCHante unter der Leitung von Félicie Verbruggen. Freie Teilnahme.

Italiano :

Concerto del coro Montignacois Amicale laïque, MontiChoeur, con il coro AlléCHante diretto da Félicie Verbruggen. Ingresso libero.

Espanol : Concert Chorale

Concierto del coro Montignacois Amicale laïque, MontiChoeur, con el coro AlléCHante dirigido por Félicie Verbruggen. Entrada gratuita.

