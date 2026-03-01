Concert Chorale Oceano Vox Eglise Saint-Congar Landéda
Eglise Saint-Congar 9 Place de l’Europe Landéda Finistère
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
L’Ensemble Vocal Oceano Vox se produira en concert.
Chants sacrés classiques et contemporains Mozart, Saint-Saëns, Ola Gjeilo, Karl Jenkins… .
