Concert Chorale Oceano Vox Eglise Saint-Congar Landéda

Concert Chorale Oceano Vox

Eglise Saint-Congar 9 Place de l’Europe Landéda Finistère

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

L’Ensemble Vocal Oceano Vox se produira en concert.

Chants sacrés classiques et contemporains Mozart, Saint-Saëns, Ola Gjeilo, Karl Jenkins… .

Eglise Saint-Congar 9 Place de l’Europe Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 83 85 67 93

