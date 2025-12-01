Concert Chorale Pause Musicale Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Concert Chorale Pause Musicale

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

2025-12-21

La chorale ‘Pause Musicale’ avec sa cheffe de chœur apporteront en interprétant avec joie et enthousiasme des chansons de variété française et internationale.

Entrée libre. Église non chauffée.Tout public

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43

The ‘Pause Musicale’ choir and its conductor will bring their joyful and enthusiastic interpretations of French and international variety songs.

Free admission. Church not heated.

