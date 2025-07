Concert Chorale polyphoniques latino-américaines Eglise St Julien Châtillon-en-Diois

Concert Chorale polyphoniques latino-américaines Eglise St Julien Châtillon-en-Diois vendredi 25 juillet 2025.

Concert Chorale polyphoniques latino-américaines

Eglise St Julien 9 rue de l’Église Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-25 17:30:00

fin : 2025-07-25 18:30:00

Date(s) :

2025-07-25

L’association La Petite Fugue, “séjours randonnée et chant choral”, est très heureuse de vous présenter son concert de fin de stage dans le Diois. Venez écouter le fruit de 6 jours de travail intensif !

Direction musicale Jeanne Bardin.

.

Eglise St Julien 9 rue de l’Église Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 21 19 76 contact@petitefugue.fr

English :

The association La Petite Fugue, ?hiking and choral singing stays?, is delighted to present its end-of-course concert in the Diois region. Come and hear the fruit of 6 days of intensive work!

Musical director: Jeanne Bardin.

German :

Der Verein La Petite Fugue, « Wanderurlaub und Chorgesang », freut sich sehr, Ihnen sein Abschlusskonzert des Workshops im Diois präsentieren zu können. Hören Sie sich die Früchte von sechs Tagen intensiver Arbeit an!

Musikalische Leitung: Jeanne Bardin.

Italiano :

L’associazione La Petite Fugue, « vacanze escursionistiche e di canto corale », è lieta di presentare il suo concerto di fine corso nella regione del Diois. Venite a sentire il frutto di 6 giorni di lavoro intenso!

Direttore musicale: Jeanne Bardin.

Espanol :

La asociación La Petite Fugue, « vacaciones de senderismo y canto coral », se complace en presentar su concierto de fin de curso en la región de Diois. ¡Venga a escuchar el fruto de 6 días de intenso trabajo!

Dirección musical: Jeanne Bardin.

L’événement Concert Chorale polyphoniques latino-américaines Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois