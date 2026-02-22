Concert Chorale Poly’Songs Versols-et-Lapeyre
Concert Chorale Poly’Songs Versols-et-Lapeyre dimanche 1 mars 2026.
Concert Chorale Poly’Songs
Versols-et-Lapeyre Aveyron
Tarif : 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Individuel adulte
Date : Dimanche 2026-03-01
Début : Dimanche 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Musique et gourmandise au cœur du village concert de Poly’songs suivi du lancement du livre “Dans les cuisines de Versols et Lapeyre” par Les Amis du Patrimoine.
A l’initiative de l’association les amis du Patrimoine de Versols et Lapeyre, les membres lancent l’invitation suivante
Programme
16h 30 à la salle des fêtes du village Concert de la chorale Poly’songs de Millau
18h lancement du livre de recettes dans les cuisines de Versols et Lapeyre , livre de recettes d’ici et d’ailleurs recueillies auprès des habitants pendant un an avec souvenirs et anecdotes…édité par les éditions Fleurines de Saint-Affrique 5 .
Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music and gourmet delights in the heart of the village: Poly’songs concert followed by the launch of the book Dans les cuisines de Versols et Lapeyre by Les Amis du Patrimoine.
