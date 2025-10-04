Concert | Chorale Pop-Rock Montaut

Concert | Chorale Pop-Rock Montaut samedi 4 octobre 2025.

Concert | Chorale Pop-Rock

Église Saint-Vincent Montaut Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’Amicale de Montaut et la Municipalité organisent une soirée concert à l’église du village.

Les 30 choristes, de la chorale pop-rock Vocal’Ease de Gardonne, vous feront chanter le temps d’une soirée sur un programme varié et moderne variété française et internationale, pop-rock, gospel, jazz, musiques du monde…

Réservation recommandée. .

Église Saint-Vincent Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 87 19 10 rick@labelleview.fr

English : Concert | Chorale Pop-Rock

German : Concert | Chorale Pop-Rock

Italiano :

Espanol : Concert | Chorale Pop-Rock

L’événement Concert | Chorale Pop-Rock Montaut a été mis à jour le 2025-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides