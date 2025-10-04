Concert | Chorale Pop-Rock Montaut
Église Saint-Vincent Montaut Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
L’Amicale de Montaut et la Municipalité organisent une soirée concert à l’église du village.
Les 30 choristes, de la chorale pop-rock Vocal’Ease de Gardonne, vous feront chanter le temps d’une soirée sur un programme varié et moderne variété française et internationale, pop-rock, gospel, jazz, musiques du monde…
Réservation recommandée. .
Église Saint-Vincent Montaut 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 87 19 10 rick@labelleview.fr
