Concert chorale – Raffy Queyrières 28 juin 2025 19:00

Haute-Loire

Concert chorale Raffy Chalet du Meygal Queyrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Concert chorale « chant du monde » par la chorale Chora’son du Pertuis

Entrée libre, participation libre

Dès 19h, sur réservation, repas possible (planches campagnardes).

.

Raffy Chalet du Meygal

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

English :

Chant du monde » choral concert by the Chora’son choir from Pertuis

Free admission, free participation

From 7 p.m., on reservation, meal available (country-style platters).

German :

Chorkonzert « Weltgesang » durch den Chor Chora’son aus Pertuis

Eintritt frei, Teilnahme frei

Ab 19 Uhr, auf Reservierung, Essen möglich (Planches campagnardes).

Italiano :

Concerto corale « Chant du monde » del coro Chora’son di Pertuis

Ingresso libero, partecipazione libera

Dalle ore 19.00, prenotazione obbligatoria, possibilità di mangiare (vassoi in stile rustico).

Espanol :

Concierto coral « Chant du monde » del coro Chora’son de Pertuis

Entrada libre, participación gratuita

A partir de las 19:00 h, previa reserva, comida disponible (platos al estilo rural).

L’événement Concert chorale Queyrières a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal