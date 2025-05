Concert chorale – Place Saint-Michel Quimperlé, 18 mai 2025 16:30, Quimperlé.

Finistère

Concert chorale Place Saint-Michel Eglise Notre Dame (ville haute) Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 16:30:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Le dimanche 18 mai, à 16h30, dans l’église Notre Dame, à Quimperlé, en haute ville, les Kanerien Kemperle invitent la chorale de Merlevenez, « De Bouche à Oreilles », pour un concert en commun.

L’ensemble vocal « De Bouche à Oreilles » est composé de 38 choristes, dirigés depuis 15 ans par Jean-Noël Rozé, avec un programme axé sur la chanson française Charles Aznavour sera présent, au travers de « Emmenez-moi » et de « Viens voir les comédiens », « Les Corons », de Pierre Bachelet, « Ma Liberté », de Moustaki s’ajouteront à ce programme (et d’autres chants, bien sûr).

Les Kanerien Kemperle, après avoir participé le 8 mai aux journées de commémoration de la Victoire de 1945, présenteront un programme mêlant chants sacrés (Le Kyrie, d’A Lotti) et profanes, (« Jardin d’hiver », de B Biolay), anciens et modernes, de Charles Trenet (« Le soleil et la lune » ) à Johnny Clegg (« Asimbonanga »), sous la direction de Marie-Pierre Gouic.

Un concert à ne pas rater (libre participation). .

Place Saint-Michel Eglise Notre Dame (ville haute)

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 62 16 25 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert chorale Quimperlé a été mis à jour le 2025-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS