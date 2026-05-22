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Concert chorale Ry

Concert chorale Ry samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 76116 Ry

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ry

Concert chorale

Rue de l’Église Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Association culturel et sportive de Martainville-Épreville organise un concert chorale dans l’église Saint Sulpice à Ry !

Au programe,:
Concert Chorale Classique, Blues, Chansons françaises
Duo guitare violoncelle Classique, musiques sud-américaines

Venez nombreux !   .

Rue de l’Église Ry 76116 Seine-Maritime Normandie  

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English : Concert chorale

L’événement Concert chorale Ry a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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