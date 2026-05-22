Concert chorale Ry
Concert chorale Ry samedi 20 juin 2026.
Ry
Concert chorale
Rue de l’Église Ry Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Association culturel et sportive de Martainville-Épreville organise un concert chorale dans l’église Saint Sulpice à Ry !
Au programe,:
Concert Chorale Classique, Blues, Chansons françaises
Duo guitare violoncelle Classique, musiques sud-américaines
Venez nombreux ! .
Rue de l’Église Ry 76116 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert chorale
L’événement Concert chorale Ry a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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