Ry

Concert chorale

Rue de l’Église Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Association culturel et sportive de Martainville-Épreville organise un concert chorale dans l’église Saint Sulpice à Ry !

Au programe,:

Concert Chorale Classique, Blues, Chansons françaises

Duo guitare violoncelle Classique, musiques sud-américaines

Venez nombreux ! .

Rue de l’Église Ry 76116 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert chorale

L’événement Concert chorale Ry a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin