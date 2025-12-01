Concert Chorale Saint Maxe du Barrois Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Concert Chorale Saint Maxe du Barrois

Église Notre-Dame Rue Jeanne d'Arc Bar-le-Duc Meuse

La chorale de la paroisse a préparé le concert de Noël à venir écouter au coeur de l’exposition Noël en Barrois dans l’église Notre Dame.

Entrée libre. Église non chauffée.Tout public

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43

English :

The parish choir has prepared a Christmas concert in the heart of the Noël en Barrois exhibition in Notre Dame church.

Free admission. Church not heated.

