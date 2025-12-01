Concert Chorale Saint Maxe du Barrois Église Notre-Dame Bar-le-Duc
Concert Chorale Saint Maxe du Barrois
Église Notre-Dame Rue Jeanne d'Arc Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Samedi 2025-12-13 15:00:00
2025-12-13
2025-12-13
La chorale de la paroisse a préparé le concert de Noël à venir écouter au coeur de l’exposition Noël en Barrois dans l’église Notre Dame.
Entrée libre. Église non chauffée.Tout public
Église Notre-Dame Rue Jeanne d'Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est
English :
The parish choir has prepared a Christmas concert in the heart of the Noël en Barrois exhibition in Notre Dame church.
Free admission. Church not heated.
