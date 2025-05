Concert Chorale – Saint-Rome-de-Cernon, 6 juin 2025 07:00, Saint-Rome-de-Cernon.

Aveyron

Concert Chorale Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Début : Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-06

2025-06-06

La chorale La Clé des Chants vous invite à un voyage musical à travers les chants du monde et la variété française.

Un moment chaleureux et convivial à ne pas manquer dans le cadre magnifique de l’église du village.

Entrée libre Participation au chapeau

Organisé par Le Lien du Cernon .

Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 7 67 19 17 18 lelienducernon@gmail.com

English :

The La Clé des Chants choir invites you on a musical journey through world music and French variety.

German :

Der Chor La Clé des Chants lädt Sie zu einer musikalischen Reise durch Weltlieder und französische Varietäten ein.

Italiano :

Il coro La Clé des Chants vi invita a un viaggio musicale attraverso la musica del mondo e il varietà francese.

Espanol :

El coro La Clé des Chants le invita a un viaje musical a través de las músicas del mundo y la variedad francesa.

L’événement Concert Chorale Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2025-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)