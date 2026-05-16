Concert Chorale Église de Saisy Saisy
Concert Chorale Église de Saisy Saisy dimanche 7 juin 2026.
Saisy
Concert Chorale
Église de Saisy Rue de l’Église Saisy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert choral église de Saisy avec la Chorale AD LIBITUM DE BLANZY. Organisé par les amis de Saisy en faveur de la sauvegarde du patrimoine avec du Gospel/Amour/paix chants du monde.
Entrée gratuite participation libre. .
Église de Saisy Rue de l’Église Saisy 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 93 36 50 amisdesaisy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Chorale
L’événement Concert Chorale Saisy a été mis à jour le 2026-05-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II