Concert Chorale Église de Saisy Saisy

Saisy

Concert Chorale

Église de Saisy Rue de l’Église Saisy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert choral église de Saisy avec la Chorale AD LIBITUM DE BLANZY. Organisé par les amis de Saisy en faveur de la sauvegarde du patrimoine avec du Gospel/Amour/paix chants du monde.

Entrée gratuite participation libre. .

Église de Saisy Rue de l’Église Saisy 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 93 36 50 amisdesaisy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Chorale

L’événement Concert Chorale Saisy a été mis à jour le 2026-05-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II