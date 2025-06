Concert Chorale Seiz’ame – Sedan 15 juin 2025 07:00

Ardennes

Concert Chorale Seiz’ame Eglise Saint-Charles-Borromée Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Suite de la tour­née Echap­pée Belle de la Chorale Seiz’Ame diri­gée par Timo­thée Monsel­lier.Un second concert à l’église de St Charles Borro­mée à Sedan.40 choristes réunis autour du répertoire de chansons françaises et de standards américains.

.

Eglise Saint-Charles-Borromée

Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 58 24 41

English :

Continuation of the Echappée Belle tour by Chorale Seiz?Ame, directed by Timothée Monsellier, with a second concert at the Church of St Charles ? Borromée church in Sedan.40 choristers perform a repertoire of French songs and American standards.

German :

Fortsetzung der Echappée Belle-Tour des Chors Seiz?Ame unter der Leitung von Timothée Monsellier.ein zweites Konzert in der Kirche St Charles ? Borromée in Sedan.40 Chorsänger, die sich um das Repertoire französischer Chansons und amerikanischer Standards versammeln.

Italiano :

Prosegue la tournée Echappée Belle del coro Seiz?Ame, diretto da Timothée Monsellier, con un secondo concerto nella chiesa di St Charles ? Borromée di Sedan. 40 coristi eseguono un repertorio di canzoni francesi e standard americani.

Espanol :

Continuación de la gira Echappée Belle del coro Seiz?Ame, dirigido por Timothée Monsellier, con un segundo concierto en la iglesia de San Carlos ? Borromée de Sedan. 40 coristas interpretan un repertorio de canciones francesas y standards americanos.

