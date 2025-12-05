Concert chorale

Stotzheim Bas-Rhin

Dimanche 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25 18:30:00

2026-01-25

À l’invitation de la Chorale Ste Cécile de Stotzheim, le Chœur Vocaléidos de Mulhouse, dirigé par Bernard Beck (un enfant du village), présentera son programme Vocaléidoscope , un florilège choral a cappella d’une grande variété de styles, genres, langues et époques, avec des extraits des programmes travaillés depuis la création du chœur il y a vingt ans.

Au menu des pièces sacrées avec des psaumes d’Estonie (C. Kreek), de la musique orthodoxe (A. Schnittke) et des hymnes en latin (E. Elgar, F. Biebl, E. Whitacre), des chansons d’amour avec des poèmes de Charles d’Orléans (C. Debussy, J.-M. Damase), du Cantique des Cantiques (Y. Braun) et de la renaissance espagnole (R. Stroope), des pièces du folklore finlandais (J. Chydenius, M. Makaroff) et quelques surprises…

Route romane Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est

On the menu: sacred pieces with Estonian psalms, Orthodox music and Latin hymns, love songs with poems by Charles d’Orléans, the Song of Songs and the Spanish Renaissance, Finnish folk music and a few surprises…

