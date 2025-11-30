Concert Chorale Vent d’Ouest Rue de la République Trégueux
Concert Chorale Vent d’Ouest
Rue de la République Eglise Saint-Pierre Trégueux Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30 17:45:00
2025-11-30
Un conte musical chanté par la Chorale Vent d’Ouest. Pour les enfants et les adultes.
Direction Marie-Cécile Calmelet.
Programme
The first Nowell . Noël anglais du XIIème siècle
Je suis l’archange de Dieu. Mélodie du XVIIIème siècle. Harmonisation de Alain Langrée
Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Extrait n°1
Tri Dal a ra va halon Cantique Breton direction Marie-José Le Gonidec
En gardant ma bergerie. Noël du Maine du XVIème siècle. Harmonisation d’Etienne Daniel
El noi de la Mare. Noël populaire Catalan. Harmonisation de Ernest cervera
Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Extrait n°2
Hegoak. Chant Basque direction Isabelle Guyon Var’ch
Gaude Mater Polonia. Mélodie du XIIIème siècle. Harmonisation anonyme du XVIIIème siècle
Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Extrait n°3
Bleuniou Nedeleg. Poème de Pierre-Jakes Hélias. Musique de Jef le Ven
Stille Nacht. Noël Allemand. Musique de Mohr et Gruber
Noël des petits santons. Paroles de René Sarvil. Musique de Hippolyte Ackermans. Harmonisation de Bernard Lallement
Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Fin
Dormi bel Bambin. Noël Tessinois. Harmonisation de Carlo Boller
Huachito Torito. Chanson populaire Argentine. Harmonisation de Nestor Zadoff .
Rue de la République Eglise Saint-Pierre Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne
