Concert Chorale Vent d’Ouest Rue de la République Trégueux

Concert Chorale Vent d’Ouest

Rue de la République Eglise Saint-Pierre Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30 17:45:00

Date(s) :

2025-11-30

Un conte musical chanté par la Chorale Vent d’Ouest. Pour les enfants et les adultes.

Direction Marie-Cécile Calmelet.

Programme

The first Nowell . Noël anglais du XIIème siècle

Je suis l’archange de Dieu. Mélodie du XVIIIème siècle. Harmonisation de Alain Langrée

Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Extrait n°1

Tri Dal a ra va halon Cantique Breton direction Marie-José Le Gonidec

En gardant ma bergerie. Noël du Maine du XVIème siècle. Harmonisation d’Etienne Daniel

El noi de la Mare. Noël populaire Catalan. Harmonisation de Ernest cervera

Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Extrait n°2

Hegoak. Chant Basque direction Isabelle Guyon Var’ch

Gaude Mater Polonia. Mélodie du XIIIème siècle. Harmonisation anonyme du XVIIIème siècle

Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Extrait n°3

Bleuniou Nedeleg. Poème de Pierre-Jakes Hélias. Musique de Jef le Ven

Stille Nacht. Noël Allemand. Musique de Mohr et Gruber

Noël des petits santons. Paroles de René Sarvil. Musique de Hippolyte Ackermans. Harmonisation de Bernard Lallement

Conte traditionnel Le moulin au fond de la mer Fin

Dormi bel Bambin. Noël Tessinois. Harmonisation de Carlo Boller

Huachito Torito. Chanson populaire Argentine. Harmonisation de Nestor Zadoff .

Rue de la République Eglise Saint-Pierre Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne

