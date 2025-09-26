Concert Chorale ÉGLISE Viménil

Concert Chorale ÉGLISE Viménil vendredi 26 septembre 2025.

Concert Chorale

ÉGLISE Grande Rue Viménil Vosges

Concert de la chorale « L’île aux chansons » de Granges-Aumontzey dirigée par Benoît Grocolas avec Françoise Canton au piano.

Ce concert retrace l’histoire illustrée d’un vieux marin par delà les océans illustrée par des chansons contemporaines…Tout public

ÉGLISE Grande Rue Viménil 88600 Vosges Grand Est +33 6 23 74 79 36

English :

Concert by the « L’île aux chansons » choir from Granges-Aumontzey, directed by Benoît Grocolas, with Françoise Canton on piano.

This concert recounts the illustrated story of an old sailor across the oceans, illustrated by contemporary songs…

German :

Konzert des Chors « L’île aux chansons » aus Granges-Aumontzey unter der Leitung von Benoît Grocolas und mit Françoise Canton am Klavier.

Dieses Konzert erzählt die illustrierte Geschichte eines alten Seemanns jenseits der Ozeane, die durch zeitgenössische Lieder…

Italiano :

Concerto del coro « L’île aux chansons » di Granges-Aumontzey diretto da Benoît Grocolas con Françoise Canton al pianoforte.

Questo concerto ripercorre la storia illustrata di un vecchio marinaio attraverso gli oceani, illustrata da canzoni contemporanee…

Espanol :

Concierto del coro « L’île aux chansons » de Granges-Aumontzey dirigido por Benoît Grocolas con Françoise Canton al piano.

Este concierto retoma la historia ilustrada de un viejo marinero a través de los océanos, ilustrada por canciones contemporáneas…

