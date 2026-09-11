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Concert : Chorale Vocal’iz Montmartin-sur-Mer

samedi 10 octobre 2026 · Montmartin-sur-Mer

Concert : Chorale Vocal’iz Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Pierre Pigaux
Ville
50590 Montmartin-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Montmartin-sur-Mer

Concert : Chorale Vocal’iz

Place Pierre Pigaux Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Concert : Chorale Vocal’iz à l’église Saint-Martin de Montmartin-sur-Mer.   .

Place Pierre Pigaux Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Concert : Chorale Vocal’iz

L’événement Concert : Chorale Vocal’iz Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme

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