AGENDA · Montmartin-sur-Mer
Concert : Chorale Vocal’iz Montmartin-sur-Mer
samedi 10 octobre 2026 · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Concert : Chorale Vocal’iz
Place Pierre Pigaux Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Concert : Chorale Vocal’iz à l’église Saint-Martin de Montmartin-sur-Mer. .
Place Pierre Pigaux Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Concert : Chorale Vocal’iz
L’événement Concert : Chorale Vocal’iz Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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