Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Concert : Chorale Vocal’iz

Place Pierre Pigaux Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Concert : Chorale Vocal’iz à l’église Saint-Martin de Montmartin-sur-Mer. .

Place Pierre Pigaux Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Concert : Chorale Vocal’iz

L’événement Concert : Chorale Vocal’iz Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme