Concert Chorales Espace Les Chênes Crach

Concert Chorales

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Concert

Coloquinte Auray (Chants d’Europe Centrale ou d’Afrique, corses ou basques)

et Crac’hophonies (Chansons française et du monde) .

Espace Les Chênes 38 Rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Chorales Crach a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon