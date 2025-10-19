Concert chorales de Lesneven et Poudaniel Église Saint-Michel Lesneven

Concert chorales de Lesneven et Poudaniel Église Saint-Michel Lesneven dimanche 19 octobre 2025.

Concert chorales de Lesneven et Poudaniel

Église Saint-Michel 13 place Général Le Flo Lesneven Finistère

Début : 2025-10-19 15:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

L’église de Lesneven accueillera pour un concert commun

– en 1ère partie la chorale de la Côte des Légendes de Lesneven dirigée par Guy Menut et accompagnée au piano par Max Pailler.

– en 2ème partie la chorale la Clé des chants de Ploudaniel, dirigée et accompagnée par Florian Desbans.

Libre participation .

Église Saint-Michel 13 place Général Le Flo Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 79 55 31 82

