Concert Chorales des ainés Auditorium Stephan Bouttet Dinard
Concert Chorales des ainés Auditorium Stephan Bouttet Dinard mardi 9 décembre 2025.
Concert Chorales des ainés
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 16:00:00
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
L’école de musique Maurice Ravel organise la chorale des aînés.
Gratuit. Tout public .
Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 42 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Chorales des ainés Dinard a été mis à jour le 2025-11-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme