Concert Chorales des ainés Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Concert Chorales des ainés

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-09 16:00:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

L’école de musique Maurice Ravel organise la chorale des aînés.

Gratuit. Tout public .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 42 45

